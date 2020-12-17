Instagram hesap açma ve kaydolma linki: Instagram hesabı nasıl açılır? Adım adım Instagram'da yeni hesap oluşturma

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram'a, hem iOS ve Android tabanlı cep telefonlarından uygulama aracılığıyla hem de bilgisayar ve telefonların tarayıcılarından giriş yapmak mümkün. Fakat Instagram'ın kullanıcılarına, tarayıcı ve uygulama aracılığıyla sunduğu özellikler aynı değil. Örneğin Instagram'a bilgisayar veya telefonlarının tarayıcılarından giriş yapan kullanıcılar, uygulamada yer alan DM özelliğini kullanamıyor. Bu sebeple Instagram'a giriş yöntemlerinin her biri merak ediliyor. Peki Instagram'a nasıl giriş yapılır? Yeni bir Instagram hesabı açmak için ne yapmak gerekiyor?

INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?

Instagram'da hesap açabilmek için halihazırda iki farklı yöntem mevcut:

Android işletim sistemli telefonlarda Play Store, iOS işletim sistemli Apple telefonlarda ise App Store marketlerinden Instagram uygulamasını indirilebilir, bu uygulamalar üzerinden hesap oluşturabilirsiniz. Bir diğer yöntemde ise bilgisayarınızın internet bağlantısı aracılığıyla Instagram'ın web sitesine giriş yapabilir ve tarayıcı üzerinden Instagram hesabı oluşturabilirsiniz.

İnstagram hesabınızı silmek için İnstagram hesap silme linkine tıklayınız

Cep telefonu ya da tablet üzerinden Instagram hesabı açma

Akıllı cihazınızdan Instagram hesabı açmak için öncelikle Instagram uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Eğer akıllı cihazınız Android işletim sistemi ile çalışıyor ise Play Store, iOS işletim sistemi ile çalışıyor ise App Store marketleri aracılığıyla Instagram uygulamasını indirebilirsiniz.

Instagram uygulamasını indirdikten sonra Instagram hesabı açmak için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde:

Telefonunuza indirdiğiniz Instagram uygulamasının ikonuna dokunarak uygulamayı açın. Karşınıza çıkan ekranda yer alan "Hesabın yokmu?" butonuna dokunun. Ardından gelen ekranda ise "E-posta adresi veya telefon numarasıyla kaydol" butonuna dokunmanız gerekiyor. Bir sonraki aşamada Instagram'da yeni hesap açma işlemlerinin gerçekleştirildiği ekran karşınıza gelecek. Bu ekrandaki 1. satıra halihazırda kullandığınız cep telefonunuzu ya da e-posta adresinizi girin. 2. satıra ise isim ve soyisim bilgisi girin. 3. satırda Instagram hesabınızda kullanacağınız kullanıcı adınızı yazın. 4. satırda ise şifrenizi belirleyip "Kaydol" butonuna dokunun.

Bilgisayarda Instagram hesabı açma

Bilgisayardan Instagram hesabı açmak için öncelikle aşağıdaki bağlantıya tıklayın, ardından yazının devamında paylaştığımız adımları takip edin.

Instagram hesabı açmak için tıklayınız.

Bilgisayardan Instagram hesabı açma adımları şu şekilde:

Yukarıdaki Instagram hesap açma linki bağlantısına tıkladığınız takdirde karşınıza Instagram'a giriş ve kayıt işlemlerinin yapıldığı sayfa gelecek. Yeni bir Instagram hesabı açmak için bu sayfada yer alan kaydol butonuna tıklayın. Instagram'a kayıt olmak için en üstte yer alan satıra cep telefonunuzu ya da e-posta adresinizi yazın. İkinci satıra ise isim ve soyisim bilgisi girin. Üçüncü adımda ise Instagram hesabınızda kullanacağınız kullanıcı adınızı belirlemeniz gerekiyor. Bu aşamada belirleyeceğiniz kullanıcı adının, daha önce Instagram'da kullanılmamış olması gerekiyor. Son adımda ise Instagram hesabınızın şifresini belirleyip kaydol butonuna tıklayın.

INSTAGRAM HESABIMI DONDURMAK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?

Eğer halihazırda bir Instagram hesabınız var ve bu hesabı geçici olarak dondurmak istiyorsanız, bu işlemi hesap işlemleri sayfası üzerinden kolay bir şekilde askıya alabilirsiniz. Hesabınızı geçici olarak dondurduktan sonra tekrar aktif hale getirmek istemeniz durumunda ise kullanıcı adınız ve şifrenizle birlikte Instagram'a giriş yapmanız yeterli. Dolayısıyla "Kapatılan veya dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?" sorusu için bahsedilecek farklı bir yöntem yok. Yalnızca Instagram'a giriş yapmak yeterli.

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