17 Aralık 2020 Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul barajlardaki doluluk oranı!

İstanbul barajlarındaki kuraklık alarmı şimdilerde tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini alıyor. Son 15 yılın en düşük seviyesinde olduğu gözlemlenen doluluk oranı nedeniyle Diyanet işleri geçtiğimiz haftalarda Cuma namazı sonrası yağmur duasına çıkılması çağrısında bulunmuştu. Böylesine ciddi bir durumla karşı karşıya kalan İstanbullular şimdilerde üç gün süren yağışların ardından barajlardaki son durumu merak ediyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte barajlardaki doluluk oranı…

İSTANBUL BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI SON DURUM NE? ÜÇ GÜNDÜR DEVAM EDEN YAĞIŞLARIN BARAJLARA ETKİSİ NE OLDU?

Yağışsız geçen sonbaharın ardından barajlardaki su seviyesinin rekor düşüş yaşaması uzman isimler tarafından da uyarılara neden oldu. Su tasarrufu konusunda sıkça uyarılar yapan ve kuraklık sinyallerine karşı vatandaşları tedbirli olma çağrısında bulunan uzmanlar üç gün süren yağmurun barajlardaki doluluk oranını 3 milimetre kadar etkilediğini ifade ederken bunun yetersiz olduğunu vurguladı…