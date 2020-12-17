Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu, 22 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 38 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde arama yapan polis ekipleri, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda silah da ele geçirildi.Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.