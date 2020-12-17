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Son dakika: merkezli 5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu, 22 gözaltı

polisinin, İstanbul merkezli 5 ilde silah ticareti yaptığı iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 17.12.2020 06:59 Son Güncelleme: 17.12.2020 07:23 ABONE OL
Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu, 22 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 38 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde arama yapan polis ekipleri, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda silah da ele geçirildi.



Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



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Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu, 22 gözaltı
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