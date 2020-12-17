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'da gerçekleştirilen droneli trafik denetimlerinde kuş uçurtulmuyor

il genelinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirilen denetimlerde 20 sürücüye cezai işlem uygulandı. 'ne bağlı özel drone ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda 153 araç denetlenirken 20 sürücüye toplamda 4 bin 508 lira ceza kesildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 17.12.2020 19:48 ABONE OL
İstanbul'da gerçekleştirilen droneli trafik denetimlerinde kuş uçurtulmuyor

İstanbul'un birçok ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde yapılan denetimlerde 153 araç denetlenirken 20 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Özel drone ekiplerinin havadan takip ettiği çalışmalarda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere toplamda 4 bin 508 lira ceza kesildi. 14 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe günleri arasında yapılan kontrollerde;

10 sürücüye emniyet kemersiz araç kullanmak, 6 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 1 sürücüye seyir halinde telefon kullanmak, 1 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 1 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak ve 1 sürücüye de trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak suçlarından toplamda 4 bin 508 lira idari para cezası uygulandı.

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İstanbul'da gerçekleştirilen droneli trafik denetimlerinde kuş uçurtulmuyor
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