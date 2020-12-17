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Jandarma'dan kaçak sigara operasyonu

'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri internet üzerinden kaçak sigara satan kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ele geçirilen sayıda makaron ve tütüne el konuldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 17.12.2020 13:33 ABONE OL
Jandarma'dan kaçak sigara operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında T.E adlı Suriye uyruklu kişinin internet üzerinden kaçak sigara satışı yaptığı belirlendi. Müşteri kılığında T.E ile iletişime geçen jandarma, sigara almak için verilen adresi gitti. T.E'nin evine operasyon yapan jandarma ekipleri ev ve araçta yaptıkları aramalarda bin 446 paket makaron, 336 paket içi tütün dolu makaron, 17 kilo kıyılmış tütün, 4 bin 600 boş sigara paketi, paketlemede kullanılan 10 kilogram şeffaf poşet ve 2 terazi ele geçirildi. Kaçak sigara ürünlerine el konulurken T.E ise gözaltına alındı

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Jandarma'dan kaçak sigara operasyonu
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