Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kablo hırsızları kıskıvrak yakalandı

Kablo hırsızları kıskıvrak yakalandı

’da Türk Telekom’a ait kabloları çalan hırsızlar Jandarma tarafından yakalandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:30 ABONE OL
Kablo hırsızları kıskıvrak yakalandı

Hatay'ın Erzin İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir petrol istasyonunda içinde kesilmiş kablolar bulunan bir kamyonetin olduğu konusunda ihbar aldı.

Petrol istasyonuna giden Jandarma ekipler, içinde M.D. ve O.T. isimli şahısların olduğu kamyonette yaptıkları aramada Türk Telekom'a ait olduğu tespit edilen, değişik ebatlarda satışa hazır bin 100 kilo bakır kablo buldu.

Konu ile ilgili araç içerisinde bulunan M.D. ve O.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kablo hırsızları kıskıvrak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA