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’ta sis kazaya neden oldu

’ta etkili olan sis nedeniyle iki tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 17.12.2020 13:01 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta sis kazaya neden oldu

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Kapıçam mevkiinde C.A.A. (65) idaresindeki 99 JP 707 plakalı tır, Gaziantep'e seyir halinde iken Kapıçam mevkiindeki ışıklı kavşakta bekleyen R.M.B. idaresindeki 99 ZE 393 plaka tıra sisinde etkisiyle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 99 JP 707 plaka tır sürücüsü aracının içinde sıkışırken, İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kontrollü olarak trafik akışı sağlanırken kazaya karışan tırlar yol dışı edildi.

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Kahramanmaraş’ta sis kazaya neden oldu
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