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’ta şüpheli ölüm

’ta zeytinlik alanda tabancayla kendini vuran kişi hayatını kaybetti.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 17.12.2020 19:57 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta şüpheli ölüm

Son dakika bilgisine göre Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Aslanbey Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yaşandı. İddiaya göre elindeki tabancayla zeytinlik alana gelen A.Y. (24) bilinmeyen bir nedenle kendini vurarak intihara kalkıştı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bekar olduğu belirlenen A.Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis bekar ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kahramanmaraş’ta şüpheli ölüm
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