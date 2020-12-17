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’ta toplantı ve gösteriler yasaklandı

Valiliği il genelinde korona salgını ile mücadele kapsamında her türlü toplantı ve gösteriyi yasaklandığını açıkladı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:10 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta toplantı ve gösteriler yasaklandı

Kahramanmaraş Valiliği il genelinde korona salgını ile mücadele kapsamında her türlü toplantı ve gösteriyi yasaklandığını açıkladı.

İşte valilikte kamuoyuna yapılan açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 95 sayılı kararı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, stant açma, bildiri dağıtma vb. etkinliklerin 15/12/2020 günü saat:00.01'den 28/12/2020 günü saat:23.59'a kadar 14 gün süreyle YASAKLANMIŞTIR."

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Kahramanmaraş’ta toplantı ve gösteriler yasaklandı
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