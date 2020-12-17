Kahramanmaraş'taki şanslı eşek İzmir'e gönderildi

Horhor Mahallesi Çevirme mezrasında iki gün önce sahibi B.U. tarafından sopayla dövülüp üzerine çoban köpekleri salınan eşek, sosyal medyada çıkan haberlerden etkilenen 10 yaşındaki Ecrin Güler'e İzmir'e götürülünceye kadar teslim edilmişti.

Güler tarafından 'şanslı' adı verilen eşek, Ankara'dan gelen hayvan gönüllülerince araca bindirildi.

İşkence edilen eşek artık 10 yaşındaki Ecrin'e emanet

Ecrin Güler'in son kez sarılarak veda ettiği eşek, bundan sonra kalacağı İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki barınağa gönderildi.

Eşeği götürüldüğü çiftlikte ziyaret edeceğini belirten Güler, "Gideceği için üzülüyorum ama diğer yandan da orada daha iyi koşullarda bakacakları için mutluyum. Onu görmeye gideceğim. Hayvanlara şiddet uygulamayalım, onları sevelim, sevmeseniz de onlara vurmayın." dedi.