Kahramanmaraş’ta Tekstil Mühendisliği seçen öğrencilere burs verilecek

Protokol, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü nitelikli öğrencilerin tercih etmesini sağlamak, öğrencilerin başarılarını teşvik etmek, tekstil ve hazır giyimde öncü olan Kahramanmaraş'ta bilgi, beceri ve donanım sahibi tekstil mühendislerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere burs verilmesini öngörüyor.

EN YÜKSEK PUANLI 10 ÖĞRENCİYE

Bu kapsamda sağlanacak olan burs, ilk 15 tercihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler içerisinden, en yüksek puan aldığı tespit edilen ilk 10 öğrenciye verilecek. Bu öğrencilerin listesi KSÜ Rektörlüğü tarafından KMTSO'ya bildirilecek.

Burada bir konuşma yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Tekstilin deryası olan bir kentte önünüzün çok açık olduğu yalnızca kitapları okuyup, geçer not almanızın ötesinde laboratuvarları daha çok kullanmanızı ve işimizin diğer adının moda olduğunu ve hep yeni şeylere ihtiyaç olduğunu unutmamanızı diliyorum. Bu yıl bursu hak kazanan 8 öğrencimiz var." dedi.