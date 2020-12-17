Kahvehanenin bodrumunda kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı

Trabzon'da 2 ayrı kahvehanenin bodrum kısmında toplu halde kumar oynayan 16 kişiye toplam 53 bin 550 Türk lirası ceza kesildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kumar oynatmak ve yer temin etmekten 2 kişi hakkında adli süreç başlatıldı. Diğer 14 kişiye ise kabahatler kanunundan para cezası kesildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 ayrı kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş şube ekipleri evlere operasyon düzenledi. Kahvehanin bodrum kısmında kumar oynarken suçüstü yakalanan 16 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 53 bin 550 tr ceza kesilirken 2 işyeri sahibi hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı.