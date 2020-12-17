Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kahvehanenin bodrumunda kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı

Kahvehanenin bodrumunda kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı

’da 2 ayrı kahvehanenin kısmında toplu halde kumar oynayan 16 kişiye toplam 53 bin 550 Türk lirası ceza kesildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:02 ABONE OL
Kahvehanenin bodrumunda kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı

Trabzon'da 2 ayrı kahvehanenin bodrum kısmında toplu halde kumar oynayan 16 kişiye toplam 53 bin 550 Türk lirası ceza kesildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kumar oynatmak ve yer temin etmekten 2 kişi hakkında adli süreç başlatıldı. Diğer 14 kişiye ise kabahatler kanunundan para cezası kesildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 ayrı kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş şube ekipleri evlere operasyon düzenledi. Kahvehanin bodrum kısmında kumar oynarken suçüstü yakalanan 16 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 53 bin 550 tr ceza kesilirken 2 işyeri sahibi hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahvehanenin bodrumunda kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA