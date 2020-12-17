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kırmızı ışıklarda meydana geldi, ortalık savaş alanına döndü

'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:15 Son Güncelleme: 18.12.2020 01:16 ABONE OL
Kaza kırmızı ışıklarda meydana geldi, ortalık savaş alanına döndü

Kaza Üngüt Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarında E.K. idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kırmızı ışıkta bekleyen Harun Sular idaresindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile arkadan çarptı.

KALDIRIMA ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle Harun Sular, otomobiliyle birlikte ilk önce park halindeki araçlara ardından bir ağaca çarparak kaldırıma çıktı. Kazada, sürücülerle birlikte araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi daha yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerinde bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sular, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili araştırma başlattı.

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Kaza kırmızı ışıklarda meydana geldi, ortalık savaş alanına döndü
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