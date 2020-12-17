Kesinleşmiş hapis cezası dört kişi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede kontrollerini sürdüren ekipler, yaralama suçundan yakalama kaydı olan ve 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin Tekedüzü Mahallesi'nde olduklarını tespit etti.

2 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.