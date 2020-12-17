Körfez 20 yıl sonra doğalgaza kavuştu

Kocaeli Körfez İlçesinde hem Şirinyalı Mahallesi'nde hem de Kalburcu Köyü'nde doğalgaz sevinci yaşandı. Yılların özleminin giderildiği doğalgaz verme töreni de Şirinyalı'da gerçekleştirildi. Törene; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Başkanı Ramazan Tuna, doğalgaz dağıtım firmasının Genel Müdürü Cem Sakarya, muhtarlar, STK temsilcileri ve bölge sakinleri katıldı.

3.975 METRE ŞEBEKE DÖŞENDİ

Tören öncesinde ilk olarak dağıtıcı firma Genel Müdürü Cem Sakarya konuşma gerçekleştirdi. "Her noktanın doğalgaz konforu ile buluşması adına sıkı bir çalışma yürütüyoruz diyen Sakarya, "447 hane için 3.975 metre doğalgaza şebekesi döşedik. Özel bir teknikle çalışma yürüttük. D-100 ve tren yolu altından özel bir geçiş uyguladık" dedi. Daha sonra da Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşma gerçekleştirdi.

20 YILLIK ÖZLEM BİTTİ

Başkan Şener Söğüt, "Doğalgaz gibi önemli bir enerji kaynağını Şirinyalı Mahallemize kavuşturmuş olduk. Bu hizmeti getirirken Şirinyalı Mahallemize biraz da geç getirmiş olduk Gece gündüz demeden dağıtıcı firma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte teknik ve bürokratik engelleri aştık. 20 yıl sonra Doğalgazı Şirinyalı'mız ile buluşturduk.Şehirde ne varsa köylerimizde de o hizmet olsun istiyorduk. Bugün hamdolsun Kalburcu Köyümüzede belediye olarak bizler de üst yapı anlamında destek vererek bu hizmeti kalburcu köyümüze getirdik." dedi.

HER NOKTAYA ESERLER BIRAKIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konuşmasında, "Bugün buraya doğalgazı getiriyor olmak geçte olsa gerçekten önemli. 450 hane Şirinyalı'da, 350 hane de Kalburcu da olmak üzere bine yakın vatandaşlarımız doğalgazın konforu ile buluşmuş olacak. Şu an doğalgazı götüreceğimiz bazı köylerimiz daha var. Onlara da en kısa sürede doğalgazı ulaştıracağız.Kocaeli'nin her noktasında; adım adım geziyoruz eserler bırakıyoruz. aynı şeyi Cumhurbaşkanımız da Türkiye'de ve dünyanın çeşitli noktalarında yapmaya devam ediyor. Doğalgaz rezervlerinin bulunması ile birlikte Türkiye'nin geleceği bu enerji kaynaklarıyla ve ekonominin daha rekabetçi hale gelmesinden dolayı güçlü noktaya ilerleyecek.Türkiye stratejik olarak da dünyada çok önemli adımlar atıyor. Bunun da sesleri geliyor. Ne zaman Türkiye ayağa kalkmaya başlasa, birileri bizleri aşağıya çekmeye çalışıyor" dedi.