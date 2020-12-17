Koronavirüse davetiye çıkartan manzara

Antalya'da Konyaaltı Plajı'nda kısıtlama sonrası binlerce kişi plajlara koştu. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22 derece olduğu kentte 6.5 kilometre uzunluğundaki kumsal güneşin doğması ile birlikte yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Birçok kişi ise yer kapmak için sabahın erken saatinde gelerek kahvaltısını burada yapıyor. Belli saatten sonra gelenler ise oturacak yar bulmakta güçlük çekiyor.

KENTEN VE STRESTEN KAÇIYORUZ

Aileleriyle birlikte kumsala gelen Antalyalılar trafikten ve kentten uzak bir gün yaşadıklarını söylediler. Gün boyu deniz kenarında kalarak Akdeniz'in türkuaz mavisi sularında stresten uzak bir gün geçirdiklerini belirten vatandaşlar, "Kış ayları gelmesine rağmen burası tıka basa dolu. Ağustos ayında bile bu kadar kalabalığı hazırlamıyoruz. Buranın yazı da kışı da bir başka güzel. Tek sorun gelenler kumsalı piknik alanına çeviriyor. Çöplerini plajın ortasına atıp. Evlerine geri dönüyor" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

KORONAVİRÜSE DAVETİYE ÇKARIYOR

Konyaaltı Plajını dolduran kalabalık her şey dahil gönüllerince kumsalda eğleniyor. Maske ve mesafeye ise kimse dikkat etmiyor. On binleri bulan kalabalık koronavirüs davetiye çıkartıyor. Antalya filyasyon ekipleri ise kentte son haftada yüzde 50 vaka artışının bu manzaranın da etkili olduğunu belirterek, "Plajlar oturma ve buluşma yeri oldu. En çok virüs bu alandan yayılıyor. Herkes iç içe oturmuş durumda" dedi.