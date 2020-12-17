Koronavirüse yakalanan çift 5 dakika arayla hayatını kaybetti

Koronavirüs Kütahya'da da can almaya devam ediyor. Kütahya'da dün gece 3 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir çift 5 dakika arayla koronavirüse yenik düşerken eski CHP Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kütahya KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Zehra Erdoğan (57) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 5 dakika sonra eşi Murat Erdoğan da (62) koronavirüs nedeniyle aynı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Öte yandan Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 günden bu yana koronavirüs tedavisi gören eski CHP Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı da yaşamını yitirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sarı'nın vefatından dolayı duydukları üzüntüyü belirterek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundular.