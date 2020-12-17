Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kovid-19 Takip Merkezleri devrede

Kovid-19 Takip Merkezleri devrede

ANKARA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı, hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için "Kovid- 19 Takip Merkezleri" açıyor. Merkezlerde hastalığı geçirenlerin varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde pilot uygulamaya başlandı. Kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine; daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid-19 Takip Merkezleri devrede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA