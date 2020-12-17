Kovid-19 Takip Merkezleri devrede

Sağlık Bakanlığı, hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için "Kovid- 19 Takip Merkezleri" açıyor. Merkezlerde hastalığı geçirenlerin varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde pilot uygulamaya başlandı. Kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine; daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılacak.