Son dakika: Çikolata yerken ölen Mert'in davasında flaş gelişme!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7), 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucunda fenalaşarak, götürüldüğü aile sağlığı merkezinden ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetmişti. Köksal'ın klasik otopsi raporunda boğazına kaçan iç içe geçmiş iki kapak nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti. Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) idari soruşturma başlatarak görevden uzaklaştırılan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme ceza uygulayarak görev yerlerinin değiştirilmesi yönünde karar vermişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mert Yağız Köksal'ın ölümü ile ilgili şırınga çikolata üretimi yapan firma sahibi ile kantin işletmecisi hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, sanık Neşe Yavuz, Mert Yağız'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanık Yunus Taycı ise mahkemeye gelmedi.

"UYARI YAPILMADI"

Mert Yağız Köksal'ın kapağının soluk borusuna kaçması sonucu hayatına kaybetmesi ile ilgili olay gününde kendisinin Mert'e satış yapmadığı belirten kantin işletmecisi Neşe Yavuz, "Ürünün kantinde satılmasının uygun olup olmadığına ilişkin uyarı yapılmadı. Çikolata ürünlerinde kalori değerlerine göre satışının uygun olup olmadığının belirlendiğini biliyordum. Bu ürünün şeklinden dolayı satışının yasak olduğunu bilmiyordum. Denetimler yapıldığı sırada bu çikolatalar buradaydı" dedi.

"SUÇ FİİLİ DEĞİŞMELİ"

Okul müdürü, müdür yardımcısı, iki nöbetçi öğretmen, kantin çalışanlarının da arasında bulunduğu 10 kişi, tanık sıfatıyla dinlendi. Mert Yağız'ın ailesinin avukatı, sanık ve tanık beyanları arasında çelişkilerin bulunduğunu, sanığın çocukların hayatını hiçe sayarak söz konusu ürünü sattığının ortaya çıktığını kaydetti. Avukat davanın okul müdürü ve kantin işletmecisi hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak" suçundan açıldığını söyleyerek suç bakımından 'Olası kasten öldürme' olması gerektiğini söyledi.