Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanal müzeye 13 yer ekledi! Nemrut Ören Yeri de sanal müzede!

SANAL MÜZE 11,4 MİLYON KEZ ZİYARET EDİLDİ

"Bugüne kadar toplam 11,4 milyon kez ziyaret edilen sanal müze uygulamasında; 3 milyon 383 bin 985 ziyaret ile Göbeklitepe Ören Yeri ilk sırada, 1 milyon 869 bin 319 ziyaret ile Kurtuluş Savaşı Müzesi ikinci sırada, 1 milyon 350 bin 742 ile de Efes Ören Yeri üçüncü sırada yer aldı. Efes'i 1 milyon 100 bin 147 kez ziyaret ile Troya Müzesi ve 1 milyon 31 bin 447 kez ziyaret ile de Anadolu Medeniyetleri Müzesi izledi.

Bakanlık sanal müze sayısını güncelleyerek sayıyı artırmaya devam edecek."