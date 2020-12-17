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Kupa maçına semazen desenli forma ile çıkacaklar

İttifak Holding Konyaspor, Hz. Mevlana’nın 747. Vuslat yıl dönümü nedeniyle bugün oynayacağı maçına semazen desenli ve üzerinde ’ihsan vakti’ yazan formayla çıkacak.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 13:01 ABONE OL
Kupa maçına semazen desenli forma ile çıkacaklar

İttifak Holding Konyaspor, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat yıl dönümü nedeniyle bugün oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçına semazen desenli ve üzerinde 'ihsan vakti' yazan formayla çıkacak.

Mevlana, 747. Vuslat yıl dönümünde bugün düzenlenecek programlarla anılacak. İttifak Holding Konyaspor'da bugünün önemine binaen, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün sahasında konuk edeceği Altınordu maçına semazen desenli ve üzerinde 'ihsan vakti' yazan formayla çıkacak. Sosyal medyada paylaşılan forma büyük beğeni topladı.

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Kupa maçına semazen desenli forma ile çıkacaklar
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