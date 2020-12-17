MasterChef Özgül kimdir? 2020 MasterChef ana kadro yarışmacısı Özgül Coşar kaç yaşında, nereli?

MasterChef 2020 son 5'e kalma başarısı gösteren ana kadro yarışmacısı Özgül Coşar ile ilgili bilgiler MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılmaya devam ediyor.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?