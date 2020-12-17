Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Serhat kimdir? 2020 MasterChef ana kadro yarışmacısı Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

Serhat kimdir? 2020 MasterChef ana kadro yarışmacısı kaç yaşında, ?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2020 Türkiye Yarışmacısı ile ilgili detaylar MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, ? şeklinde sorularla araştırılmaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına ilişkin detayları bu başlık altında bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.12.2020 02:01 Son Güncelleme: 18.12.2020 02:01 ABONE OL
MasterChef Serhat kimdir? 2020 MasterChef ana kadro yarışmacısı Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

MasterChef 2020 son 5'e kalma başarısı gösteren ana kadro yarışmacısı Serhat Doğramacı ile ilgili bilgiler MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılmaya devam ediyor.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

  • 23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.
  • İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Serhat kimdir? 2020 MasterChef ana kadro yarışmacısı Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA