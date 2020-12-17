Melikgazi’de dev eğitim kompleksinin temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 16 bin metrekare arsa üzerine yapılacak olan Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'nin temelini attı. Eğitim kompleksinde anaokulu ve çevre düzeni işini Melikgazi Belediyesi, ilkokul ve ortaokulu Hayırsever Osman Ulubaş, kapalı spor salonunu ise Büyükşehir Belediyesi yapacak.

Temel atma programına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu katıldı.

HAYIRSEVER BELEDİYE EL ELE

Temel atma töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu güzel bir eğitim merkezinin temelini attıklarını belirterek; " "Bugün Kazım Karabekir Mahallemizde Hayırsever Osman Ulubaş Amca ile güzel bir eğitim hizmeti için temel atıyoruz. Hayırseverimizle geçtiğimiz sene bir okul daha yapıp açmıştık. Bu büyük eğitim kompleksimizin İlkokul ve Ortaokulu bölümünü Osman Amca yapacak, Anaokulu ve çevre düzenlemesini Melikgazi Belediyemiz ve Kapalı Spor Salonu'nu ise Büyükşehir Belediyemiz yapmış olacak. Toplamda 16 bin metrekarelik büyük bir eğitim kompleksi burada hayata geçmiş olacak. İsmini de Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi olarak nitelendirdik. Allah kendisinden razı olsun. Cenab-ı Allah Osman Amca gibi hayırseverlerimizin sayısını arttırsın inşallah" diye konuştu.