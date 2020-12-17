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Midyat'ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

'in Midyat ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan ve taş, sopa ile silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Jandarmanın tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı olayda 4 kişi, gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:29 ABONE OL
Midyat'ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Olay, Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında, yakınlarının cenazesi sonrası başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 2 kişi, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Midyat'ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
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