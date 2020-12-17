Midyat'ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Olay, Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında, yakınlarının cenazesi sonrası başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 2 kişi, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.