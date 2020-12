Milletvekili Cora'dan Öztunç'a jet yanıt!

Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde "İnsanlar açlıktan, ekonomik krizden dolayı intihar ediyor." iddialarda bulunarak intihar vakalarını ekonomik nedenlere bağlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'a cevap verdi.

"ŞATAFAT İÇERİSİNDE YAŞAYIP FAKİRLİK EDEBİYATI YAPIYORLAR"

AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, geçtiğimiz günlerde Trabzon yerel basınında gündem olan Kalkınma Mahallesi'nde bir kadının yanındaki küçük çocuk ile çöpten yiyecek topladığına dair haberin çarpıtılması üzerinden CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç'a yanıt verdi. Tüm intihar olaylarının arkasında ekonomik nedenlerin yatmadığına vurgu yapan CORA, "CHP'li arkadaşlar her konuşmasında 'millet açtır.' diye feveran ediyorlar. Trabzon'da bir vatandaşımızın çöpten yiyecek topladığına dair haberler okuduk. Milletvekilleri olarak bu duruma hassasiyetle yaklaşıp, konuyu araştırdık. Bu kişinin, hayvanlarına yiyecek toplamak için çöp konteynerlerinin yanına bırakılan yiyecekleri topladığını öğrendik. Eşinin çalıştığını, kendisinin de hayvancılık yaptığını, kendisinin ekonomik bir sorunu olmadığını öğrendik. Her intihar olayını ekonomik nedenlere bağlamamak lazım. İntihar olayları kötü olaylardır. Yaşanmaması gerekir ama bunların her birini bize karşı bir suçlama nedeni olarak görmemeniz gerekiyor. Bu tür olayları gelişigüzel ifşa edip suistimal etmemek gerekiyor." diye konuştu.

Salih Cora konuşmasının sonunda, CHP'lilerin şatafat içerisinde yaşayıp sürekli fakirlik edebiyatı içerisinde bulunduklarını da dile getirdi.