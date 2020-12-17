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Yılbaşı 2021 bilet fiyatları belli oldu! MPİ Yılbaşı çeyrek, yarım, ne kadar?

Yeni yıl için geri sayım devam ederken Yılbaşı bilet fiyatları merak ediliyor. Her sene binlerce vatandaş zengin olma umuduyla yılbaşı özel çekiliş biletlerini satın alıyor. Kimileri günler öncesinden biletlerini alsa da henüz fırsat bulamamış olan vatandaşlar, 2021 MPİ bilet fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 100 milyon liralık ödülün sahibi olacak. ne kadar? 2021 MPİ Yılbaşı çeyrek, yarım, ne kadar?

Giriş Tarihi: 17.12.2020 08:58 Son Güncelleme: 17.12.2020 08:59 ABONE OL
Milli Piyango Yılbaşı 2021 bilet fiyatları belli oldu! MPİ Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

Heyecanla beklenen Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! Yeni bir yıl öncesi şüphesiz en çok çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları araştırılır. Bu yıl satışlar hem bayilerden hem online olarak yapılırken büyük ikramiyenin tam 100 bin TL olduğu duyuruldu. Zengin olma hayali kurarak Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet almayı planlayan vatandaşlar bilet fiyatlarını araştırmasına çıktı. Peki Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 MPİ Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021 MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL olunca heyecan ikiye katlandı. 31 Aralık 2020'de yapılacak yılbaşı çekilişi öncesi bilet fiyatları merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak duyuruldu…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021

Tam bilet: 100 TL

Yarım bilet: 50 TL

Çeyrek bilet: 25 TL

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BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

YILBAŞI BİLETLERİ İÇİN EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; "Ultraviyole (UV) mor ışığa" tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan "Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin" ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.

Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan "kabartma bilet güvenlik numarası" ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. "23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası" kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.

Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki "mikro rakam yazılarından" oluşuyor.

Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak "fiber kılcallar" da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.

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Milli Piyango Yılbaşı 2021 bilet fiyatları belli oldu! MPİ Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?
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