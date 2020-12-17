Milli Piyango Yılbaşı 2021 bilet fiyatları belli oldu! MPİ Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

Heyecanla beklenen Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! Yeni bir yıl öncesi şüphesiz en çok çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları araştırılır. Bu yıl satışlar hem bayilerden hem online olarak yapılırken büyük ikramiyenin tam 100 bin TL olduğu duyuruldu. Zengin olma hayali kurarak Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet almayı planlayan vatandaşlar bilet fiyatlarını araştırmasına çıktı. Peki Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 MPİ Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021 MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL olunca heyecan ikiye katlandı. 31 Aralık 2020'de yapılacak yılbaşı çekilişi öncesi bilet fiyatları merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak duyuruldu…