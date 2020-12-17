Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye ağır yaralandı.

Kaza gece Haliliye ilçesinde bağlı Yenişehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün ismi öğrenilmeyen 63 M 8785 plakalı otomobil sola dönerken karşı yönden gelen 63 ABYZ 476 plakalı kurye ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.