Dünün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Aralık Çarşamba Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Şans oyunu oynayan çok sayıda vatandaş, 16 Aralık tarihli Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Her çekiliş gününde olduğu gibi, bugünkü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları da Milli Piyango Online canlı yayını ile yapıldı. Peki, bugünkü Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar hangileri oldu ve canlı çekiliş sayfası ekranına nasıl ulaşılır? İşte, Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen en son Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bugüne ait çekiliş hakkında bilgiler...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI | 16 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Bu akşam 21.45'da gerçekleşecek çekilişin sonuçları araştırılıyor. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 88 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları öğrenmek istiyor…
Çılgın Sayılsal Loto oyununda bu akşamki çekiliş saat 21.45'te yapıldı. Canlı yayında gerçekleşen çekiliş sonuçları şöyle:
13 49 62 69 79 89 56
Milli Piyango İdaresi (önceki hafta) 9 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 9 - 53 - 62 - 90 - 27 - 13 + 24 (JOKER)
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Sen Seç!
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.