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Dünün Çılgın sonuçları açıklandı! Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Çılgın çekiliş sonuçları için çok sayıda şans oyunu tutkunu vatandaşın heyecanlı geri sayımı sona erdi. Online idaresinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekikilişi, belirlenen günlerde yapılan canlı yayın ile gerçekleştiriliyor. Aşağıda, Milli Piyango Loto çekiliş sonuçları canlı yayını ekranı ve kazandıran numaraları öğrenmek için bilet sorgulama sayfası yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 07:11 Son Güncelleme: 17.12.2020 07:12 ABONE OL
Dünün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Aralık Çarşamba Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Şans oyunu oynayan çok sayıda vatandaş, 16 Aralık tarihli Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Her çekiliş gününde olduğu gibi, bugünkü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları da Milli Piyango Online canlı yayını ile yapıldı. Peki, bugünkü Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar hangileri oldu ve canlı çekiliş sayfası ekranına nasıl ulaşılır? İşte, Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen en son Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bugüne ait çekiliş hakkında bilgiler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI | 16 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Bu akşam 21.45'da gerçekleşecek çekilişin sonuçları araştırılıyor. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 88 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları öğrenmek istiyor…

Çılgın Sayılsal Loto oyununda bu akşamki çekiliş saat 21.45'te yapıldı. Canlı yayında gerçekleşen çekiliş sonuçları şöyle:

13 49 62 69 79 89 56

Milli Piyango İdaresi (önceki hafta) 9 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 9 - 53 - 62 - 90 - 27 - 13 + 24 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

KURALLAR

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

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Dünün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Aralık Çarşamba Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama
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