Müge Anlı canlı yayınından son dakika haberi: Mustafa Özbay olayında son durum nedir? Kayıp Mustafa Özbay bulundu mu?

Müge Anlı'nın programında aranan Mustafa Özbay hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Jandarma ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit ederken öldürüldüğü şüphesi de ihtimaller arasında yerini alıyor. Öte yandan yaklaşık 100 kişilik ekip, arama sırasında drone ve iz takip köpekleri de kullanıyor. Peki; Mustafa Özbay olayında son gelişmeler neler? Kayıp isim bulundu mu? İşte Müge Anlı'daki Mustafa Özbay olayından son dakika haberleri…
ISPARTA'da, Mustafa Özbay'ın (57), 20 gündür kayıp olmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Özbay'ın ağabeyi ve 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 5 kişinin ardından bugün de Mustafa Özbay'ın yeğeninin eşi B.Ö. gözaltına alındı.
Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım'da kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu, kayıp başvurusunda bulunurken, jandarma, AFAD ve köylüler bölgede arama çalışması başlattı. 20 gündür yürütülen aramalardan şu ana kadar sonuç alınamadı. Jandarma ekipleri, dün Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö., çocukları S.Ö. ve H.Ö. ile S.Ö.'nün oğlu ile H.Ö.'nün nişanlısını gözaltına aldı. Devam eden soruşturma kapsamında bugün de S.Ö.'nün eşi B.Ö. gözaltına alındı. B.Ö. jandarma ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolü sonrası İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: İki yeğen ve ağabey gözaltında... | Video