Müge Anlı canlı yayınından son dakika haberi: Mustafa Özbay olayında son durum nedir? Kayıp Mustafa Özbay bulundu mu?

Müge Anlı'nın programında aranan Mustafa Özbay hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Jandarma ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit ederken öldürüldüğü şüphesi de ihtimaller arasında yerini alıyor. Öte yandan yaklaşık 100 kişilik ekip, arama sırasında drone ve iz takip köpekleri de kullanıyor. Peki; Mustafa Özbay olayında son gelişmeler neler? Kayıp isim bulundu mu? İşte Müge Anlı'daki Mustafa Özbay olayından son dakika haberleri…

Kayıp Mustafa Özbay'la ilgili gözaltı sayısı 6 oldu

ISPARTA'da, Mustafa Özbay'ın (57), 20 gündür kayıp olmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Özbay'ın ağabeyi ve 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 5 kişinin ardından bugün de Mustafa Özbay'ın yeğeninin eşi B.Ö. gözaltına alındı.