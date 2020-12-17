Nefes veren melekler

*Bulaşıcı hastalıktan önce hastaların yakınları günde bir kez yakınlarını görebiliyordu. Şimdi yasak. Biz ailelere her gün yoğun bakımdaki hastalarıyla ilgili bilgiler veriyoruz. Bu görev öyle zor ki. En acı haberleri vermek öyle zor ki.

*Ölüme bu kadar yakından bakmak ve tanıklık etmek çok zor. Biz meslek olarak aşinayız ama bu zamanda bu kadar sıklıkla hiç ölüm haberi vermemiştik.