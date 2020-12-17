Nefes veren melekler

Koronavirüsle savaş, tüm sağlıkçılar için çok zor ama yoğun bakım doktorları ve çalışanları için daha da çetin bir savaş. Koronavirüs salgınında ağır hasta sayıları artıkça, yoğun bakımların yükü daha artıyor. Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 72'nin üzerinde. Koronavirüs cephesinde en ağır ve en zorlu mücadeleyi veren yoğun bakım doktorları, her şeye rağmen görevlerinin başında. Her gün yaprak dökümü gibi ölümlerin yaşandığı yoğun bakımlarda, yaşamla –ölüm arasındaki çizgide, hastalarını yaşama döndürmek için mücadele veriyorlar. Kendileri de bu hastalığa yakalanıyor, iyileşiyor yine görevlerin başına dönüyor. Meslektaşları hastalanıyor, bu defa da iş yükleri katlanıyor. Çünkü hastalanan her arkadaşlarının yerine nöbet listeleri uzuyor. Onlar yine de koronavirüs cephesinin en ağır kayıplarının verildiği yoğun bakımlarda kahramanca çarpışmaya devam ediyor. Kimi aylardır anne-babasına hasret, kimi çocuklarına, kimi eşine.
İşte nefes veren yoğun bakım doktorlarının anlattıkları:
ÖLÜME BU KADAR YAKINDAN BAKMAK ÇOK ACI
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Uzmanı Dr. Ayşenur Soytürk:
*Servisimiz 29 yataklı. 10 aydır koronavirüsün pençesinden hastalarımızı kurtarmak için savaşıyorum. Süreç fiziksel ve psikilojik açıdan travmatik geçiyor. Salgın öncesinde çeşitli hastalıklarda ağır seyreden hastalar yoğun bakımlarda tedavi altına alınırdı. Ama bu kadar ölümle karşılaşmazdık.
*Hasta bilinci açık geliyor. Nefes sıkıntısı çekiyor. Oksijen desteği veriyoruz. Bazıları iyileşiyor, bazıları kötüleşiyor ve solonum cihazına bağlıyoruz . Hastalarla insani iletişimler kuruyoruz. Sohbet ediyoruz, göz teması kuruyoruz Ve bu temas ettiğimiz insanların ölümü çok yıkıcı oluyor.
*Genç hastalarda kaybettik. O genç hastaları kaybettiğimizde yakınlarına acı haberi vermek öyle zor ki. Ölüm haberini vermek çaresiz hissettiriyor. Hekimiz ama çaresiziz.
*Süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Gözümüzün gördüğümüz şeyler zihnimizde iz bırakıyor.
*Bulaşıcı hastalıktan önce hastaların yakınları günde bir kez yakınlarını görebiliyordu. Şimdi yasak. Biz ailelere her gün yoğun bakımdaki hastalarıyla ilgili bilgiler veriyoruz. Bu görev öyle zor ki. En acı haberleri vermek öyle zor ki.
*Ölüme bu kadar yakından bakmak ve tanıklık etmek çok zor. Biz meslek olarak aşinayız ama bu zamanda bu kadar sıklıkla hiç ölüm haberi vermemiştik.
SAĞLIKÇILAR KOVİD'E YAKALANDIĞI İÇİN ÖZÜR DİLİYOR
*Geçtiğimiz ay ben de Kovid'e yakalandım. Çalıştığım hastanede yatarak tedavi gördüm. Solunum sıkıntısı çektim. Ve süreci bildiğim için de korktum. Ben de hastalar gibi yalnız başınaydım. Bu hastalıkla mücadele yalnız başına geçiyor. Yanınızda kimse kalamıyor.
*Yoğun bakımdaki hastalarımıza biz anne, baba, kardeş, çocuk olmaya çalıyoruz. Ailesi oluyoruz. Yoğun bakımlarda hekiminden sağlık personeline kadar hepimiz aileyiz. Yaşlı hastaların bakımını yapıyoruz. Kendi çocuklarının yapabileceği herşeyi onlar için yapmaya çalışıyoruz.
*Meslektaşlarımız Kovid'e yakalanıyor. Bu kez onların yerine de nöbet tutuyoruz. Geçen bir arkadaşım hastalandı. Bize 'herkesi zor durumda bıraktığım için özür dilerim' diye not yazmış. Düşünebiliyor musunuz sağlıkçılar hasta olduğu için bile suçluluk duyuyor.
*Lütfen kurallara uyun. Vakalar yükseliyor, biz sağlıkçılar tükeniyoruz. Sizin umursamaz tavırlarınız başkasının canına mal oluyor.
*Ankara'da yaşayan anne ve babamı Şubat ayından bu yana görmedim. Onlara sağlıklı bir şekilde sarılabilecek miyim bilmiyorum.
NE OLUR BİR NEFES DOKTOR BEY
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Haliloğlu:
*19 yıllık hekimim. Mart ayından bu yana salgınla mücadele ediyoruz. 432 yoğun bakım yatağımız var. 600 hasta yatağı var. Gerekirse onlar da yoğun bakım yatağına çevrilebiliyor. Doluluk oranı yüzde 80 civarı.
*Her gün hastalarımızın takiplerini yapıyor. Sonra telefonla ailelerini arayıp, bilgi veriyoruz. Bu o kadar yıpratıcı bir süreç ki. Düşünebiliyor musunuz en acı durumu anlatıyoruz hastaların sevdiklerine. Yakınlarını göremedikleri için zaten çaresizler. Biz arada köprü oluyoruz.
*Hastalarımızın bazısı solunum cihazına bağlı. Bazısı yüksel akımlı oksijen desteğine bağlı. 'Ne olur bir nefes doktor bey' diyen hastalarımız var. Onlara nefes olmaya çalışıyoruz.
*Kurallara uymayan umursamaz insanlar, bizimle birlikte yoğun bakımlarda 1 dakika kalsalar, tüm kurallara uyarlar.
*Ölüm oranı çok yüksek bir hastalık bu. Çok hızlı seyrediyor. Mart-Nisan aylarında daha çok yaşlı hastalar ağır geçiriyordu. İkinci dalgada genç hastalarımızda çok fazla.
*Bilinçleri açık geliyorlar. Ama nefes alamıyorlar. Panik içinde nefes için çırpınıyorlar. Bir kanser hastası gibi değiller. Orada süreci biliyoruz. Burada daha dün sokaklarda gezen kişi hasta olup, bir anda yoğun bakıma geliyor. Hava açlığı çekiyor. Akciğerleri yetmiyor ve ölüm gerçekleşebiliyor. Allah kimseye yaşatmasın. Çok zor.
*Eşim de doktor. İlkokul çağında 2 çocuğum var. Ailemizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz.
*Geçen gün genç yoğun bakıma bir anne –oğul yattı. Anne koronavirüsü yendi ama oğlu yenemedi. Vefat etti. Çok etkilendim. Koronavirüs yaşa bakmıyor.
KURDUĞUMUZ BAĞI ÖLÜM AYIRIYOR
Okmeydana Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Uzmanı Zekeriya Ervatan:
*21 yıllık hekimim. Anestezi uzmanı olarak yeniden canlandırma yapıyoruz. Hayata döndürebildiğimiz her hastada mucizeler yaşıyoruz. Öyle bir meslek yapıyoruz ki ölümle iç içe yaşıyoruz.
*Genç hastaların ölümlerinden çok etkileniyoruz. Son dönemde genç hastalarımızı çok kaybettik. Gençler bize bir şey olmaz diyor ama yaşanılan gerçek öyle değil.
*Hastalarımızın durumuyla ilgili telefonda yakınlarına bilgi verdiğimiz anlar da çok zorlanıyoruz. Bir nöbette neredeyse 4-5 ölüm oluyor. Acı haberleri vermek bizi yıkıyor.
*Doluluk oranımız yüzde 70'in üzerinde. Bir hastamızı kaybediyoruz. Hemen yerine başka bir hasta geliyor. Ölen her hastamıza çok üzülüyoruz.
*Her hasta solunum cihazına bağlı değil . Her gün vizit yaparken, sohbet ediyoruz onlarla. Sonra bir an da tablo değişebiliyor. Kurduğumuz bağı ölüm ayırıyor. Her ölüm iz bırakıyor.
*Lütfen maskesiz, mesafesiz dolaşmayın. Başka insanların canına mal oluyorsunuz.