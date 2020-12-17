Nesli tükenen sırtlanı vurdular

Yavuzeli ilçesinin Karadağ Mahallesi kırsalında, yol kenarında hareketsiz yatan sırtlanı fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin bilgilendirmesi üzerine köye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaptığı incelemede, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanının silahla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

OLAYA TEPKİ GÖSTERDİLER



Jandarma, hayvanı vuran kişinin tespiti için çalışma başlatırken, vatandaşlar ve hayvan hakları savunucuları olaya tepki gösterdi.