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Öğrencilerinden sağlıkçılara destek

’nın Viranşehir ilçesinde öğretmen ve öğrenciler sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla korona görsellerinin bulunduğu balonlar sağlık çalışanları tarafından gökyüzüne bırakıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:26 ABONE OL
Öğrencilerinden sağlıkçılara destek

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde koronavirüs nedeniyle öz verili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına destek devam ediyor.

Son olarak Viranşehir ilçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından ülke genelinde ve Şanlıurfa'da büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına yönelik bir destek çalışması yaptı. Viranşehir ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinden Viranşehir Devlet Hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarına emeğine verilen değeri göstermek ve onurlandırmak adına Hastane bahçesinde yüzlerce balon uçurarak koronayı yok etmeye var mıyız sloganıyla balon uçurdu. Öğretmen ve öğrencilerin bu anlamlı hareketi ise sağlık çalışanlarından büyük takdir toplandı.

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Öğrencilerinden sağlıkçılara destek
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