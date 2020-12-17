Pandemide minik yürekler kitaplarla ısınacak

Zonguldak'ta kurulu bulunan Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ili kömür kent Zonguldak'ta, Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla pandemide minik yüreklerin kitaplarla ısınacak olmasına vesile olacağımız için mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çiloğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'da hayırsever bir iş insanı dostum tarafından bağışlanan yaklaşık 10 bin adet çocuk hikaye kitabının, Zonguldak'ın il genelinde çocuklara dağıtılması ulvi görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kitapları il genelindeki çocuklara ulaştıracak olmaktan derneğimiz adına mutluluk duyuyoruz" diyerek şunları söyledi:

"İstanbul'dan gönderilen 53 ayrı hikayeden oluşan kitaplar hafta sonu Kargo ile elimize geçecek. Gelen kitapların bir kısmını İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Pazartesi günü teslim edeceğiz. Müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyon, gönderilen hikaye kitaplarını inceleyerek kitapların dağıtılabileceğine yönelik olumlu karar verdi. Kitapların dağıtımını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sev Evleri, Türk Kızılay'ı Zonguldak Şubesine bağlı Genç Kızılay ekiplerinin sokağa çıkma yasağı uygulamasında yaptığı gıda ve gider yardımlar kapsamında bu hikaye kitapları da verilecek. Bazı kurum ve kuruluşlar ile mahallelerinde kütüphaneleri bulunan muhtarlara çocuklara dağıtılmak üzere vereceğiz. Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla yılbaşı günü alınan kararlarla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den, 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından, pandemiden dolayı evlerinden dışarıya çıkamayacak çocukların da biraz olsun bilgisayar ortamından uzaklaşabileceğini ve dağıtılacak kitaplarla da okuma alışkanlıklarına katkı sağlanacağını umuyoruz. Pandemide, minik yüreklerin kitaplarla ısınmasına vesile olmayı umut ediyoruz. Katkı sağlayan İstanbul'lu işadamına derneğimiz ve çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.