Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişesi! Aile avukatı açıkladı: Bağ evinde keşif yapılacak

Bir süre sonra sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin de tutuklandığını anımsatan Epözdemir, sanık ve kardeşinin yargılandığını ancak buna rağmen cinayete iştirak eden müşterek fail, yardım eden ya da suç delillerini gizleyen, yok eden ve değiştiren başkaca faillerin de olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

CİNAYETİ TEK BAŞINA İŞLEMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Avukat Epözdemir, yaptığı son dakika açıklamalarda Cemal Metin Avcı'nın bu cinayeti tek başına işlemesinin hayatın olağan akışına, mantık, fizik kurallarına aykırı olduğunu düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Soruşturma aşamasında mahkemede bizim çapraz sorguda sorduğumuz sorular üzerine verdiği cevaplar tamamen birbiriyle çelişki arz ediyor. Bizim HTS, MOBESE kayıtları, biyolojik incelemelerle birlikte keşif talebimiz vardı. Nihayetinde mahkeme talebimizi kabul etti. Keşif esnasında sanığın anlatımları, bizim soracağımız sorulara ilişkin vereceği cevaplar, olay örgüsü, mantık, fizik kurallarıyla birlikte değerlendirildiğinde önemli çelişkiler ortaya çıkacaktır. Bu yönüyle keşfin de maddi gerçeğin ortaya çıkmasına, adaletin tecellisine önemli ölçüde katkı sunacağını düşünüyoruz."