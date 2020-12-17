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'daki kabusunda son dakika! Polisin ele geçirdiği miktar şoke etti

’da 3 kişinin ölümüne neden olan olayının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İl genelinde operasyonlarını sıklaştıran polis tutuklanan Uğur K. adına gönderilen 1 ton içkiye el koydu.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:07 Son Güncelleme: 17.12.2020 16:30 ABONE OL
Bursa'daki sahte içki kabusunda son dakika! Polisin ele geçirdiği miktar şoke etti

Bursa'da 3 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki faciasında tutuklanan Uğur K. adına Tekirdağ Çorlu'dan Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Menekşe apartmanı altındaki kargo şirketine gönderilen 1 ton sahte içkiye el konuldu. Daha önceki operasyonlarda da 200 litreyi aşkın sahte alkol polis tarafından ele geçirilmişti.

Polisin titiz çalışması sonucunda Uğur K. ve Erhan O. tutuklanmıştı. Mesut G. isimli şüpheli gözaltına alınmış, gözaltında bulunan Muhammed H. ve Birkan B. için de ekstra gözaltı süresi istenmişti.

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Bursa'daki sahte içki kabusunda son dakika! Polisin ele geçirdiği miktar şoke etti
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