Polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Çankaya'da Cebeci Mahallesi Kıbrıs sokakta yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan emniyet güçleri, Kıbrıs sokakta ters yönde ilerleyen 06 BHM 642 plakalı otomobili, durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. Sürücü, polisin dur ihtarına uymayınca polis ekipleri ile sürücü arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu Altay Sokak'ta yakalanan sürücü, aracın kendisine ait olmadığını iddia etti.



ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNİ KAPTIRMIŞ



Polislerin alkol testi uygulamasını kabul etmeyen sürücü Mehmet K.'nın daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Emniyet güçleri tarafından karakola götürülen sürücüye, polisin 'dur' ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulandı.