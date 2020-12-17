Polisten kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede meydana gelebilecek uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanan şahısların yakalanarak adli makamlara sevk edilmesi için çalışma yapıldı.

Orta Mahalle Bayrak Tepesi mevkiinde durumundan şüphelenilen A.S. polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan A.S'nin üst aramasında 6 parça halinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette 7.55 gram metamfetamin, ele geçirildi.

A.S'nin ikametinde yapılan aramada ise, iki adet hassas terazi, 0.5 gram metamfetamin, bir adet payp, bir adet paypa dönüştürülmüş ampul ve iki adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan kova tabir edilen aparat ele geçirildi.

Arama esnasında ikamete gelen A.R.S. isimli şahsa ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

A.S. ve A.R.S. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti- kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etme veya bulundurmak suçlarından adliyeye sevk edildi.