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Polisten kaçarken kaza yaptı

’ta polis uygulama noktasından kaçan bir sürücü 3 araca çarptıktan sonra yakalandı. Sürücüye 4 bin 587 lira cezai işlem uygulandı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:22 ABONE OL
Polisten kaçarken kaza yaptı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Azerbaycan Bulvarında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, 27 UL 773 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu.

Polisi görünce geri manevra yaparak uzaklaşmak isteyen sürücü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Polis ekiplerince kovalanan sürücü bir otomobile, o otomobilde diğer otomobile çarptıktan sonra durabildi. Polis ekipleri, 3 otomobile zarar veren sürücünün 19 yaşındaki A.K. olduğunu tespit etti.

Sürücü A.K.'ye, polisin "dur" ikazına uymamak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, kazaya sebebiyet vermek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplamda 4 bin 587 lira cezai işlem uygulandı.
Gözaltına alınan A.K., emniyete götürüldü.

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Polisten kaçarken kaza yaptı
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