SON DAKİKA HABERİ! Rezidanstan atlayan Gülnur'dan acı haber! Erkek arkadaşı olay öncesini anlattı...

Olay, önceki gün Mehterçeşme Mahallesi 2051'inci Sokak'ta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Gülnur Eviz, oturdukları 18'inci katta evlerinin camından aşağıya atladı. Bir aracın üzerine düşerek ağır yaralanan Eviz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Genç kız, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaklaşık 22 saat süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: ERKEK ARKADAŞI KONUŞTU

Olaydan hemen önce Gülnur ile konuşan Emre D., emniyette verdiği ifadede "Biz 2 yıldır birlikteyiz. Ben askere gidip geldikten sonra aramız bozuldu. Sürekli tartışıyorduk. Olay günü de tartıştık. Bana Koray Avcı'nın 'Gidiyorum' şarkısını attı ve balkonun terasından bir fotoğraf. Ben ona yapma etme dedim ve hemen evlerine doğru yöneldim. Sokağa girdiğim zaman atladı. Çok üzüldüm" dedi.