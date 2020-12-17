Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izle: 16 Aralık Sadakatsiz 10. bölüm tamamı kesintisiz izle!

ile Sadakatsiz : 16 Aralık Sadakatsiz 10. bölüm tamamı kesintisiz izle!

ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz 10. Son bölüm ile izleyenlerinin evine konuk oldu. 16 Aralık günü ekranlara gelen bölümün ekranlarda yer almasının ardından dizinin takipçileri “Sadakatsiz ” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Sadakatsiz 10 bölüm Kanal D linki ve 10. Son bölüm özeti detaylarını burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.12.2020 07:07 Son Güncelleme: 17.12.2020 07:07 ABONE OL
Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izle: 16 Aralık Sadakatsiz 10. bölüm tamamı kesintisiz izle!

Her Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi 10. Son bölüm ile izleyenlerin karşısına çıktı. 16 Aralık 2020 Çarşamba günü ekranlara gelen 10. Son bölümün ardından diziseverler "Sadakatsiz son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Sadakatsiz 10 bölüm full izle Kanal D linki ile son bölüm özeti detaylarına bu başlık altındaki bağlantıdan erişebilirsiniz…

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE! SADAKATSİZ 10 BÖLÜM FULL İZLE KANAL D

Sadakatsiz 10. Son bölüm izle linki ve diğer tüm detaylar şöyle;



Sadakatsiz dizisi 10.son bölümü aşağıda yer alan link vasıtasıyla tamamını, kesintisiz ve full şekilde izleyebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

SADAKATSİZ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 16 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde gece yarısı birden Asya'nın camına taş atılıyor. Taşla birlikte camlar yere iniyor. Büyük bir korkuya kapılan Asya ve Ali, hemen polis çağırıyor. Taşa sarılı olan kağıtta ise Asya tehdit ediliyor. Polisin gelmesiyle, Asya olayı anlatıyor ve şüphelendiği kişinin Selçuk olduğunu söylüyor. Kamera görüntülerinde yüzü belli olmayınca ise olay araştırılmak üzere erteleniyor. Asya, bu durumdan çok huzursuz olsa da Ali'ye bunu yansıtmıyor. Ali ise ondan habersiz Volkan'ı arayarak yanlarına çağırıyor. Peki Asya'yı tehdit eden kişi Selçuk mu?

ARKADAŞINA GÖNDER
Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izle: 16 Aralık Sadakatsiz 10. bölüm tamamı kesintisiz izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA