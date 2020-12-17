Sağlık çalışanlarının çocuklarına “anne keki”

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen Koronavirüsle mücadele kapsamında herkesin üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini belirterek "Özellikle bu süreçte gece gündüz demeden çalışan sağlık ordumuzdan Allah razı olsun. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar insanlarımızın sağlığı için büyük mücadele veriyor. Biz de bu süreçte hem onlara hem de yoğun mesaileri dolayısıyla onların zaman ayıramadığı çocuklarına güzel bir proje ile sürpriz yapmak istedik. Sağlık çalışanlarımızın çocuklarına yönelik bu projemizi hayata geçirdik. Onlar için kek yaptık ismine de anne keki dedik, içine küçük bir not da koyduk. Annelerinde uzak evde kalan çocuklarımıza ulaştırdık. Bir nebze olsun anne özlemlerini dindirmek için." dedi.

Sağlık çalışanlarına yalnızca bu süreçte değil her zaman hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Sürmen ,"Onlar bizim her şeyimiz. En zor günlerimizde bizlere şifa oluyorlar. Pandemi sürecinde çok daha fazla mesai harcıyorlar. Bizler onların yoğunluğunu azaltmak için temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz. "dedi.