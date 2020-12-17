Sultangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Cebeci Köyü Baraj Yolu üzerinde bulunan bir barakada sahte içki imalatı yapıldığı bilgisini alması üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen polis, içeride sahte içki üretimi yapıldığını tespit etti. Barakada suçüstü yakalanan Murat Y., Furkan Ü., Metin T. ve Pakistan uyruklu Vaci. H. gözaltına alındı.

ÇÖPTEN TOPLADIKLARI ŞİŞELERE DOLDURMUŞLAR

Polis, adreste gerçekleştirdiği denetimlerde satışa hazır halde bulunan 860 litre sahte içki, yüzlerce şişe, çok sayıda bandrol ve etiket, 2 alkol ölçüm cihazı, 1 tabanca ve 35 kurşun ele geçirildi. Barakada bulunan ve el koyulan şişelerin ise, çöplerden ve mekanlardan toplandıkları ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Merdiven altı koşullarda sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen baraka, ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, gözaltına alınan şüphelilerden Murat Y., Vaci H. Ve Metin T.; "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. Furkan Ü. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlıksız koşullarda sahte içki imal ettiler! Piyasaya dağıtamadan yakalandılar | Video