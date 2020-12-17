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'da doktora girişimi

'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin görevli doktora girişiminde bulunuldu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:19 ABONE OL
Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi

Alınan bilgiye göre, Hilmi K. (18), Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartıştı.
Gencin sorun çıkaracağından şüphelenen doktor Ayyıldız, hastane polisinin yanına gidip durumu anlatarak yardım istedi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hastane polisi ile geri dönen doktora, Hilmi K. elinde gizlediği bıçakla saldırmak istedi. Bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın ardından hastanede beyaz kod verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada, gözaltına alınan zanlının saldırısının engellendiği anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi
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