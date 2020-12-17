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’da ve hizmet vermeye başladı

’da geçtiğimiz günlerde inşaatı tamamlanan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi () ve Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi () hizmet vermeye başladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:43 ABONE OL
Şanlıurfa’da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet vermeye başladı

Şanlıurfa Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaatı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Yataklı birimleriyle hizmet vermeye başlayan AMATEM, ÇEMATEM ve Rehabilitasyon Merkezi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Kara ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Kaya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve hastane yöneticileri incelemede bulundu.

Merkezin hizmete başlaması ile ilgili Sağlık Müdürü Erkuş, "AMATEM, ÇEMATEM ve Rehabilitasyon Merkezimizin Şanlıurfa'ya kazandırılmasında emeği geçen Sayın Sağlık Bakanımız Dr.Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğümüz bürokrasisi, Valimiz Abdullah Erin, Şanlıurfa milletvekillerimiz, siyasilerimiz ve emeği geçen tüm herkese şükranlarımızı sunarım." dedi.

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Şanlıurfa’da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet vermeye başladı
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