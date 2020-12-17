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’da çiğ köfteli uyarı

’da bir esnaf Covit-19’a çiğ köfteyle dikkat çekti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:18 ABONE OL
Şanlıurfa’da çiğ köfteli uyarı

Koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek isteyen Şanlıurfalı çiğ köfteci, leğene maske, mesafe ve çiğköfte yazdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Dünya genelinde yayılan COVID-19 mücadelesinde her kurum ve kişiler korunma amaçlı çözümler üretirken bunun yanı sıra uyarılarda bulunarak maske hijyen sosyal mesafe gibi yönlendirmeler yaparken Şanlıurfalılar da çiğköftenin bağışıklık sistemini güçlendirmenin en doğal hali olduğunu savunarak çiğ köfteyle maske ve mesafe farkındalığına dikkat çekti.

Görüntüler, sosyal medya da birçok kullanıcı tarafından büyük ilgi gördü.

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Şanlıurfa’da çiğ köfteli uyarı
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