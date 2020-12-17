Şanlıurfa’da kış mevsimi kuru sebze satışını arttırdı

Şanlıurfa genelinde kış aylarında tüketilmek için yazın hazırlanan kurutmalıklara artık il dışından rağbet almaya başladı. Hazırlanan acı biber, kabak, bamya ve patlıcan gibi sebzelerden oluşan kurutmalıklar tezgâhlarda yoğun talep alamaya başladı.

Yaz ayın son günlerinde hazırlanan ve Kış ayları için kurutulmuş biber, patlıcan, dolmalık biber, bamya, acur ve kabak gibi gıdaları aldıklarını belirten bir vatandaş, "Bu yıl havalar çok soğuk geçti, Yaz'ın sebzeleri olan kurtulmalıklar daha doğal oluyor. Bu kurutmalıkları bizim kentimizde hemen hemen herkes çok sever ve sofralarından eksik etmezler" ifadelerini kullandı.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze ürünlerine, her geçen gün talep artıyor. Vatandaşların kış mevsimine hazırlıklarının son hız sürdüğü bu günlerde Baharatçılarda satılan kuru sebzelere olan ilgiden dolayı, esnaflar işlerinden oldukça memnun. Patlıcan, biber, domates gibi sebzeler güneşte kurutulduktan sonra satışa hazır hale getirilip, vatandaşa sunan esnaflar, her sene olduğu gibi bu sene de satışların artığını söylediler.