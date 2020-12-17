Şanlıurfa'da otomobil takla attı, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesin 15 Temmuz Şehitleri Parkı önünde bir otomobil Şanlıurfa istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Otomobil hurdaya dönerken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri otomobilde 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.