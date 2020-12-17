Sapanca gölü çekildi, sandallar karaya oturdu

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi her geçen gün daha da azalıyor. Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi nerdeyse dip noktaya ulaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesindeki Baraj seviyesini gösterir tabloda ise, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin 8 milyon 160 bin metreküp ile yüzde 16'ya kadar düştüğü görüldü. Baraj'da ki su seviyesinin düşmesi nedeniyle, Kocaeli'nin de su ihtiyacının günde 160 bin metreküp arasındaki kısmı 2015 yılında Sapanca Gölü'nden Yuvacık Baraj Arıtma Tesisi'ne çekilen isale hattından sağlanıyor.

SANDALLAR KARAYA OTURDU

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'nını, Kocaeli'nin ise yüzde 15'inin karşılandığı Sapanca Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi her geçen gün daha da düşüyor. 23 Eylül 2020'den bu yana Kocaeli'nin su ihtiyacı için 13 milyon 467 bin 721 metreküp su çekilen Sapanca Göletinde su seviyesi 32,30 metreden 30,40 metre seviyesine düştü. Yaşanan bu düşüş kıyı kesimlerinde de gözle görülür derecede hissedildi. Göldeki su yaklaşık 30 metre çekilince sandallar karaya oturdu. Beklenen yağışların olmaması halinde Sapanca'dan su çekilecek asgari su seviyesinin 29.20 olduğu, bu noktadan sonra su çekilemeyeceği öğrenildi.

2015 YILINDA 40 METRE ÇEKİLMİŞTİ

Sapanca Gölünde, su seviyesi en son olarak 2014 yılında bu derece bir düşüş yaşamış ve O dönem 29.20 seviyesine kadar düşen gölet, Nisan ayında yaşanan şiddetli sağanak nedeniyle oluşan sel suları sayesinde tekrardan eski seviyesine kavuşmuş hatta taşmalar bile yaşanmıştı.

"DÖNGÜ DEVAM EDECEKTİR, ANCAK TASARRUFLU KULLANMALIYIZ"

Sapanca Gölüne kıyısı bulunan Kocaeli Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi sakinlerinden olan Ahmet Çetin Kocağa, "Bu yıl kurak geçti. Sakarya'nın su ihtiyacını karşılayan Kocaeli'nin su ihtiyacı için takviyede bulunan Sapanca Göletimiz'de mevsim normallerinde beklenen yağışların olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. Ortalama 30 metre gözle görülür bir çekilme yaşandı. En son 2015 yılında böylesine büyük hatta bundan da büyük 40 metre bir çekilme yaşandığını hatırlıyorum. O zaman da Nisan ayında yağışlar olmuş gölet eski haline dönmüştü. Hatta taşmış ve su baskınları da yaşanmıştı. Bence geçmişte örneği olduğu gibi şimdi de döngü devam edecek ve sapanca yakın zamanda yağacak yağmurlar ile tekrar eski seviyesine ulaşacaktır. Ancak bizler de artık iklim değişikliklerinin farkına varmalı ve suyu tasarruflu kullanmalıyız" dedi.