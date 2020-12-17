Seydikemer’e 25 bin büyükbaş hayvanlık tesis

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve Muğla'yı temsilen Muğla Valisi Orhan Tavlı, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak 'la birlikte Muğla STK temsilcileri katıldı.

Toplantı konusunda bilgi veren Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "30 Kasım'da dördüncüsü düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'nda projemiz Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından onaylanmıştı. Bugün de Sayın Bakanımızla başta Sayın Valimiz Orhan Tavlı olmak üzere kalabalık bir heyetle Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin detaylarını görüştük" dedi.

Proje sayesinde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Seydikemer Çobanisa Mahallemiz'de 1200 dönümlük arazi üzerinde bu projemizi hayata geçireceğiz. 400 milyon TL'lik bir yatırımdan söz ediyoruz. 25 bin büyükbaş hayvana ev sahipliği yapacak tesiste hayvancılık adına her şey olacak. Yem fabrikası, et işleme, süt işleme tesisleri, biyogaz üretim tesisi, hayvan hastanesi, bakıcı tesisleri sosyal alanlar, güneş enerjisi üretimi vb. Bu proje ile 2500 kişiye istihdam sağlanacak. Gerek Muğla için gerekse bölgemiz için önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum" dedi.